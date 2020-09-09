В Казани жители пожаловались на затопленную улицу в Авиастроительном районе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В соцсетях жители Казани пожаловались на затопленный участок улицы Копылова.

«Как дождь, так теперь еще и центральную улицу Авиастроительного затапливает», — написал пользователь, приложив видео.

Он также добавил, что на Копылова потоп не настолько большой, как на проспекте Победы.

Напомним, в начале августа, после мощного ливня в Казани затопило центр, Ново-Савиновский район и другие.