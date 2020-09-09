В Казани жители пожаловались на затопленную улицу в Авиастроительном районе
В соцсетях жители Казани пожаловались на затопленный участок улицы Копылова.
«Как дождь, так теперь еще и центральную улицу Авиастроительного затапливает», — написал пользователь, приложив видео.
Он также добавил, что на Копылова потоп не настолько большой, как на проспекте Победы.
Напомним, в начале августа, после мощного ливня в Казани затопило центр, Ново-Савиновский район и другие.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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