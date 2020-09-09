«Локомотив-Кубань» не сыграет в Кубке Невы, вместо него заявлен «Автодор»
«Локомотив-Кубань» выбыл из числа участников предсезонного Кубка Невы из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.
Вместо краснодарского клуба на турнире в Санкт-Петербурге выступит саратовский «Автодор».
Баскетбольный Кубок Невы будет проведен впервые. В турнире, кроме «Автодора», примут участие казанский УНИКС, столичный ЦСКА и питерский «Зенит».
Напомним, ранее стало известно, что УНИКС заменит греческий «Панатинаикос» в Кубке Гомельского.СпортБаскетбол Татарстан
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