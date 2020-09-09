Глава ЦИК сообщила о полной готовности избирательной системы РФ к единому дню голосования

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы РФ к проведению единого дня голосования 13 сентября: «Я могу сейчас с уверенностью от имени своих коллег, имени ЦИК доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября и в предшествующие ему дни — 11 и 12 сентября», — приводит ее слова ТАСС.



Главной задачей глава ЦИК видит проведение ЕДГ максимально открыто и прозрачно: «Этот единый день голосования должен пройти как никогда качественно, как плод наших усилий нескольких лет, максимально прозрачно, максимально чисто, открыто, честно».

Еще Элла Памфилова назвала эту компанию «одной из сложнейших» из-за фактора «многовариативности», а еще из-за проведения компании на фоне пандемии.

Напомним, ранее глава ЦИК предложила перенести Единый день голосования на школьные каникулы.