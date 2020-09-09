В Госдуме положительно оценили обращение Тихановской к россиянам

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что обращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской нужно «оценивать, безусловно, положительно». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Если верить в то, что сама Тихановская и те, кто ее поддерживают, разделяют это мнение, то в этом случае нужно выразить удовлетворение. Но понятно, что за Россию в Белоруссии тоже ведется борьба», — цитирует агентство слова Затулина.

Депутат также подчеркнул, что Тихановская обеспокоена тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко добивается активного вмешательства России в события страны: «Что касается оппозиции, она, как мне кажется, понимает разницу между Белоруссией и Украиной и тот факт, что Белоруссия и Россия… подписали договор о Союзном государстве».

Напомним, что Тихановская записала обращение к жителям России, призвав не поддаваться влиянию лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко.