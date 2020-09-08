СК завел уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Бугульме

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек при пожаре в Бугульме. Об этом сообщили в Следственном комитете по Татарстану.

В ночь с 5 на 6 сентября в Бугульме произошел пожар. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело 41-летней местной жительницы. Также в больницу в тяжелом состоянии были госпитализировано еще трое: двое мужчин 37 и 34 лет и 43-летняя женщина. Двое из них скончались, один до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Следственный отдел по городу Бугульме СУ СК России по РТ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следствие считает, что компания местных жителей выпивала алкоголь. В какой-то момент все участники застолья уснули, и вспыхнул огонь. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Сейчас назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Ранее «Реальное время» сообщало, что три человека госпитализированы в реанимацию после пожара в Бугульме.

