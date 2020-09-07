Эксперт считает, что трасса «Москва — Казань» поможет вдвое снизить аварийность

Фото: Олег Тихонов

Трасса М12 может снизить аварийность в транспортном коридоре Москва — Казань. Такое мнение высказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

По мнению Блинкина, благодаря тому, что грузовой поток будет идти в обход населенных пунктов, аварийность может снизиться в два раза.

«Дорога М7 «Волга» в расчете на 100 км убивает втрое больше людей, чем вся федеральная сеть дорог России. Эти цифры я опубликовал в прошлом году. Почему это происходит? Потому что почти треть трассы М7 проходит через населенные пункты», — передает слова эксперта «Татар-Информ».

Блинкин объяснил, что благодаря ограждениям между полосами, на дорогах высшей технической категории нет лобовых столкновений автомобилей. Нет и сбитых пешеходов, так как нет переходов.

