Алина Загитова станет соведущей проекта «Ледниковый период»
Алина Загитова станет соведущей нового сезона проекта «Ледниковый период». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.
Основным ведущим проекта является олимпийский чемпион Алексей Ягудин, передает ТАСС.
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановлении своей карьеры в декабре 2019 года. Сразу же после ее слов появилась информация о ее участии в телевизионных шоу.
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