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Алина Загитова станет соведущей проекта «Ледниковый период»

20:15, 07.09.2020
Алина Загитова станет соведущей проекта «Ледниковый период»
Фото: 1tv.ru

Алина Загитова станет соведущей нового сезона проекта «Ледниковый период». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Основным ведущим проекта является олимпийский чемпион Алексей Ягудин, передает ТАСС.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановлении своей карьеры в декабре 2019 года. Сразу же после ее слов появилась информация о ее участии в телевизионных шоу.

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