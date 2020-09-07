Алина Загитова станет соведущей проекта «Ледниковый период»

Алина Загитова станет соведущей нового сезона проекта «Ледниковый период». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Основным ведущим проекта является олимпийский чемпион Алексей Ягудин, передает ТАСС.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановлении своей карьеры в декабре 2019 года. Сразу же после ее слов появилась информация о ее участии в телевизионных шоу.

