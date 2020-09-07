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Минниханов подписал закон о новом порядке назначения прокурора Татарстана

15:37, 07.09.2020 1
Минниханов подписал закон о новом порядке назначения прокурора Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, устанавливающий новый порядок назначения прокурора РТ. Теперь глава надзорного ведомства республики назначается и снимается с должности президентом России.

Признается утратившим силу закон от 21 декабря 2010 года, по которому кандидата должен был согласовывать Госсовет республики.

Минниханов подписал закон в пятницу, 4 сентября. Он был опубликован сегодня и вступил в силу со дня опубликования.

Напомним, Госсовет РТ принял закон 20 августа. Тогда прокурор Татарстана Илдус Нафиков объяснял, что этим документом законодательство республики приводится в соответствие с поправками в Конституцию.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:54
    прокурор Татарстана Илдус Нафиков объяснял, что этим документом законодательство республики приводится в соответствие с поправками в Конституцию." И это правильно!!!
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