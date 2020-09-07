Более 2 тыс. казанцев проголосуют на выборах президента Татарстана впервые

В Казани право голоса имеют 920 тыс. человек. Впервые придут на выборы более 2 тыс. горожан, сообщили во время «делового понедельника».

В столице Татарстана с 11 по 13 сентября будут открыты 459 участков. На 18 из них установят электронные комплексы КОИБ. Почти 5 тыс. казанцев вошли в состав избирательных комиссий.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00. 11 и 12 сентября в столице Татарстана организуют досрочное голосование на 269 придомовых территориях — информацию об этом можно найти на избирательных участках. Выборы пройдут с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности: антисептическими ковриками, антисептиками, масками, перчатками, индивидуальными ручками, социальной дистанцией, пообещали в мэрии.

