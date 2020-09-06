Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Она будет работать с 7 сентября по 12 октября.

Специалисты ведомства будут консультировать по телефону +7(800)555-49-43 (звонок бесплатный). Горячая линия работает круглосуточно.

Так, позвонившие на горячую линию смогут узнать, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Также специалисты расскажут, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, передает мэрия Казани.

В июле в Татарстане появилась горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

