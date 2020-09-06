В Татарстане зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса

Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса, все контактные.

8 пациентов госпитализированы в больницу, 17 лечатся дома.

Больше всего заболевших в возрастной категории от 50 до 60 лет (12 человек). По шесть заболевших в категории от 30 до 50 и от 60 до 70. Одному пациенту от 70 до 80 лет.

14 случаев выявлены в Казани. Пять пациентов проходят лечение в Сабинском район, двое — в Верхнеуслонском. По одному заболевшему в Арском, Буинском, Зеленодольском, Сармановском районах РТ.

Итого 6 сентября в Татарстане зарегистрировано 6669 случаев COVID-19. За весь период выздоровело 5512 человек.

