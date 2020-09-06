«Стрела» вышла в четвертьфинал чемпионата России по регби-7

По итогам первого игрового дня чемпионата России по регби-7 казанская «Стрела» вышла в четвертьфинал турнира.

Накануне казанцы провели три встречи. Вначале «Стрела» уступила «Нарвской заставе» (12:14) и «Локомотиву» из Пензы (10:12), после чего разгромила второй состав пензенской команды (33:12). Благодаря этой победе казанцы вышли в следующий раунд чемпионата России.

Сегодня в 10.00 команда сразится против «Локомотива-Пензы».