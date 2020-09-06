На Большом Лебяжьем озере в Казани высадили растения для самоочищения воды

В Казани на Большом Лебяжьем озере сотрудники Комитета внешнего благоустройства исполкома вместе с экологами высадили краснокнижный вид папоротника — сальвинию плавающую из акватории реки Казанки на территории Русско-немецкой Швейцарии.

Как объяснил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, после масштабного благоустройства территории Лебяжьих озер экологи приступили к созданию экологического каркаса водоема.

«Конечно, рано или поздно озеро само приобретет биобаланс, заселится водными растениями, но на это уйдет значительно больше времени. Мы можем ускорить этот процесс, чтобы водоем быстрее приобрел защитный каркас и вода очищалась с помощью растений», — рассказал Игорь Куляжев.



Предполагается, что сальвиния плавающая поможет озерной воде самоочищаться. В акватории Казанки растения произрастают в достаточном объеме. Поэтому Госкомитет по биоресурсам РТ разрешил собрать с берега Казанки четыре ведра мелких водных растений.

Ранее в Минэкологии Татарстана обсудили 2-й этап экореабилитации каскада озер Лебяжьих.

