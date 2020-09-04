В августе в Татарстане увеличилось число завозных случаев коронавируса

В августе в Татарстане выявили 42 завозных случая коронавируса, тогда как в июле — 29. Это связано с тем, что жители республики массово отправились в отпуска, продолжают планировать поездки, рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в доме правительства.

С 21 сентября возобновилось международное авиасообщение, с этого момента в международный аэропорт «Казань» прибыло 40 рейсов на которых было 6 979 пассажиров, в том числе 4 693 жителя Татарстана. В аэропорту прошли обследование на коронавирус 3 746 жителей республики (или порядка 80%).

Среди регионов России республика занимает 82-е место по заболеваемости COVID-19, среди регионов ПФО — 14-е. Темп прироста новых случаев за последнюю неделю снизился до 0,4%, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что в республике 280 человек, прибывших из-за границы, до сих пор не представили результаты теста на коронавирусную инфекцию.

