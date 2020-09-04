Сегодня в Казани представят мобильные автогородки «Лаборатория безопасности»

Сегодня, 4 сентября, в Казани на территории административного комплекса Управления ГИБДД МВД по РТ пройдет церемония передачи мобильных автогородков «Лаборатория безопасности».

Они представляют собой специализированные ярко-желтые автобусы, которые собирают детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование транспорта позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Внутри автомобиля есть велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса.



Сам автомобиль «Лаборатория безопасности» — модель микроавтобуса, которой может управлять водитель с категорией прав «B», тоже является элементом тренинга. С его помощью детям показывают упражнения, которые демонстрируют зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. Также ребятам покажут, как работают детские устройства: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвлечением внимания и так далее.

Работа по открытию таких автогородков осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Проект реализуется Российским союзом автостраховщиков (РСА) совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и экспертного центра «Движение без опасности».