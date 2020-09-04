В Нижнекамском музее появился самый маленький велосипед в России

В Нижнекамском музее в парке «Велики» появился самый маленький велосипед в России длиной 8,4 см. Он занесен в российскую книгу рекордов. Заявка также направлена в Лондон — в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса.

На этом велосипеде может прокатиться единственный человек на планете — изобретатель, дважды чемпион СССР, трижды чемпион мира, пятикратный победитель чемпионатов по суточным гонкам на веломобилях Сергей Дашевский. Его самый маленький велосипед оказался в коллекции в Нижнекамске.

Также в музее велосипедов в парке «Велики» появилась диорама, на которой визуализировали маршрут гонки «Тур де Татарстан», которую ежегодно проводит Timerman, передает пресс-служба Нижнекамского района.



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