Ларсен не полетел с «Салаватом Юлаевым» на матч с «Торпедо»

«Салават Юлаев» обнародовал состав на первый гостевой выезд команды в сезоне КХЛ.

В числе отправившихся на выезд отсутствует защитник Филип Ларсен. Хоккеист, скорее всего, пропустит игру «Салавата Юлаева» в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

Всего тренерский штаб во главе с Томи Ламсой взял на турне 29 хоккеистов.

Вратари: Богдан Выприцкий, Юха Метсола, Владислав Сухачев.

Защитники: Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Павел Коледов, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Григорий Панин, Алексей Семенов.

Нападающие: Родион Амиров, Илья Баранов, Данил Башкиров, Михаил Воробьев, Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Сакари Маннинен, Артем Пименов, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Егор Сучков, Тему Хартикайнен, Петр Хохряков.

Напомним, перед началом сезона хоккеистов и тренеров «Салавата Юлаева» приветствовал глава Башкортостана Радий Хабиров.