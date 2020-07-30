Чистая прибыль «Таттелекома» выросла до 492,8 млн рублей

Группа компаний «Таттелеком» (включая ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ»), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги убытков и прибыли за шесть месяцев 2020 года согласно РСБУ.



Несмотря на незначительное снижение доходов, все остальные показатели демонстрируют уверенный рост. По сравнению с 2019 годом выручка на 1,4% ниже, чем за январь — июнь 2020 года, которая составила 4,6 млрд рублей. Основными причинами явились уменьшение доходов по корпоративному сегменту, снижение активности в связи с пандемией коронавируса, а также свойственное отрасли уменьшение выручки по фиксированной телефонии. Выручка ПАО «Таттелеком» снизилась на 0,8% — до 3,9 млрд рублей. При этом выручка ООО «ТМТ», то есть по мобильной связи, за январь — июнь составила 930 млн рублей, что на 13,2% выше показателя за первые шесть месяцев 2019 года.

В то же время, с учетом реализуемых ПАО «Таттелеком» в настоящее время проектов, выручка по группе и материнской компании по итогам года, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, превысит прошлогоднее значение.

Чистая прибыль группы увеличилась на 56,7% — до 392,8 млн рублей. Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» выросла до 492,8 млн рублей, или на 30,7%. Убыток ООО «ТМТ» уменьшился со 126,3 млн рублей до 97,8 млн рублей.

