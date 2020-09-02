Ак Барс Банк повторил успех в рейтинге интернет-банков по версии Markswebb

2 сентября аналитическое агентство Markswebb Rank&Report опубликовало ежегодный рейтинг российских интернет-банков, в котором веб-версия банка для физических лиц Ак Барс Онлайн (18+) вновь вошла в число лучших в номинации Daily Banking.

«Ак Барс Онлайн входит в топ-3 рейтинга мобильных приложений, а интернет-банк, в свою очередь, повторяет успех приложения. Это доказывает, что мы создаем конкурентные решения в дистанционных каналах для наших клиентов», — комментирует заместитель председателя правления Ак Барс Банка Михаил Марин.

В этом году банк сделал упор на улучшение интерфейса и поддержки. Весомым изменением стала возможность получать потребительские кредиты онлайн. Теперь вместо многочисленных походов в офис, клиент может подписать анкету и другую кредитную документацию в Ак Барс Онлайн. Кроме того, в этом году клиенты получили возможность дистанционно заказывать справки по кредитным картам, кредитам и для госслужащих. В веб-версии также есть возможность заказать всю линейку карточных продуктов банка, в том числе новую дебетовую карту Aurum с кешбэком и процентом на остаток в виде золота.

По статистике все больше клиентов пользуются банковскими услугами и сервисами онлайн. Так, если сравнивать показатели июня 2019-го и июня 2020 года, то прирост активных пользователей составил почти 40%. По словам Михаила Марина, цифры показывают и другую давно наметившуюся тенденцию — миграцию пользователей из веб-версии в мобильное приложение. За этот период процент пользователей мобильной версии вырос с 76,4% до 85,6%. Поэтому многие банки вовсе отказываются от поддержки веб-версий, придерживаясь концепции mobile-first.

Несмотря на то, что мобильная и веб-версия имеют свои особенности, Ак Барс Банк старается сохранять в целом идентичный функционал в обеих версиях.



«Веб-версией пользуются в основном люди старшего возраста. Они с комфортом открывают большой экран домашнего компьютера, не спеша проверяют все данные, — объясняет Марин, — пока люди пользуются интернет-банком, мы будем развивать это направление, потому что такой запрос есть от наших клиентов».

ПАО «Ак Барс Банк»

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