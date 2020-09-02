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Промышленность

Минниханову вручили каравай из зерна нового урожая

11:27, 02.09.2020
Минниханову вручили каравай из зерна нового урожая
Фото: @rusminnikhanov

Сегодня в рамках открытия Татарстанского нефтегазохимического форума глава Атнинского района Габдулахат Хакимов вручил президенту республики Рустаму Минниханову свежеиспеченный каравай из зерна урожая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Аграрии Атнинского района первыми в Татарстане завершили уборку зерновых. Минниханов поблагодарил их за труд и обратил внимание, что 2020 год радует урожаем. Фотографией с караваем президент республики поделился в своем Instagram.

Президент Татарстана также выразил благодарность нефтяникам, поддерживающим сельчан, предоставляя на льготных условиях горюче-смазочные материалы.

Ранее сообщалось, что этим летом в Татарстане собрали 3 млн 104 тыс. тонн зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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