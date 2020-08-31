Татарстанец выпустил юмористический рэп-альбом о татарской деревне и мечтах молодежи

Татарстанский артист Булат Алеев (Enaecash) выпустил юмористический рэп-альбом Ochpochgangbang о татарской деревне и мечтах молодежи из районов. Об этом сообщает «Татар Информ».

«Хотелось пошутить на темы жизни в татарской деревне, рассказать о мечтах «пацанов из Сабов». Каждый может найти в этом альбоме песню для себя, они все абсолютно разных жанров, смыслов и настроений», — рассказал автор музыкальной новинки.

В альбом вошли пять треков, созданные в период самоизоляции. Четыре из них Алеев со своими друзьями записал всего за месяц.

Ранее ко Дню республики казанские блогеры «Громкие рыбы» и Malsi Music сняли видео на ремикс песни «Татарстан супергуд».

