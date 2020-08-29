В Казани врачи достали из носа пациентки застрявшее насекомое

Фото: @gb18kzn

Казанские врачи достали из носа 31-летней пациентки застрявшее насекомое. О необычном случае из врачебной практики рассказали в «Инстаграм» Горбольницы №18.

Жительница Казани попала на операционный стол из-за затрудненного дыхания. Томография головного мозга показала, что в полости носа находится инородное тело. Врачи предположили, что это семечко, однако после операции выяснилось, что это насекомое: жук, либо таракан.

Сколько именно девушка проходила с насекомым в носу, неизвестно, но заложенность она ощущала с ноября 2019 года. Извлеченный материал отправили на гистологию. Сообщается, что если бы пациентка не обратилась к врачам, ее могли ждать осложнения в виде флегмоны орбиты, перфорации перегородки носа и менингита.



Ранее врачи ДРКБ в Казани спасли жизнь ребенку, который получил ожоги 85% тела.

