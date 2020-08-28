Минниханов доложил Путину о восстановлении экономики Татарстана

За январь — июль 2020 года объем валового регионального продукта Татарстана оценивается в 1,3 триллиона рублей, или 98,5% к прошлому году. Об этом на рабочей встрече в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил глава РТ Рустам Минниханов.

«Основное наше внимание сегодня сосредоточено на выполнении главной задачи, которую вы поставили, — восстановлении экономики. Отрасли, которые наиболее пострадали: нефтедобыча — более 10 процентов за счет ограничений по соглашению ОПЕК; нефтехимия — порядка 4,9 процента в связи с падением общемирового спроса; машиностроение — 9,4 процента из-за закрытия границ и нарушения кооперационных цепочек; энергетика — 12 процентов, это было связано со снижением потребления».

Минниханов сообщил, что системообразующие организации получили более 7 миллиардов рублей льготных кредитов, кредиты крупным предприятиям на сохранение занятости составили 3,5 миллиарда рублей:

«Кроме того, в рамках ограничений мы создали условия для работы предприятий. Все это позволило сохранить обрабатывающие производства, где по итогам семи месяцев мы имеем рост в 5,2 процента к прошлому году. Нефтепереработка — плюс почти 14 процентов, пищевая промышленность — 18 процентов».

Также постепенное снятие ограничений отразилось на улучшении показателей.

«Розничная торговля, если берем апрель прошлого года, — 72,4 процента, а в июле уже 94,1. И также по платным услугам: апрель прошлого года — 57 процентов, июль прошлого года — уже 85,5. Несмотря на все сложности, инвестиции в основной капитал за первое полугодие составили 209 миллиардов рублей», — сказал Минниханов.

Еще свыше 40 тысяч предпринимателей получили почти 18 миллиардов рублей субсидий на неотложные нужды, льготные кредиты на выплату заработной платы и сохранение занятости. Реструктуризировано 2 тысячи кредитов на 16,7 миллиарда рублей.

«Также отмечу, что по вашим поручениям правительство страны оперативно отрабатывало все меры поддержки. Владимир Владимирович, большое спасибо от наших представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, республиканскими мерами поддержки воспользовались 1200 предпринимателей на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидиям», — сказал глава РТ.