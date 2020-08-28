Бюллетени для голосования под охраной автоматчиков отправились в доставку по Татарстану

Сегодня ПИК «Идел-Пресс» передал ЦИК Татарстана отпечатанный тираж бюллетеней для голосования на выборах 11, 12 и 13 сентября.

2 937 257 бюллетеней, заготовленных для голосования на выборах президента Татарстана, переданы под охрану вооруженным сотрудникам РОСИНКАСа и сотрудникам ФГУП «Главный центр специальной связи». Утром в пятницу их в присутствии журналистов и сотрудников ЦИК Татарстана погрузили по бронированным фургонам.

В Елабужский избирательный округ сегодня отправились еще и 61 139 бюллетеней на дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана, а в Нижнекамский округ для дополнительных выборов депутата Госдумы поступят 454 100 бюллетеней.



Андрей Кондратьев, председатель ЦИК РТ, сказал:

— Сегодня мы подходим к финишной прямой избирательной кампании. И чем ближе к финишу, тем напряженнее становится наша работа. Мы фактически запускаем доставку бюллетеней по территориальным избирательным комиссиям республики. Бюллетени для голосования будут доставлены в территориальные избирательные комиссии республики, а потом распространены по участковым избирательным комиссиям.

Палеты с бюллетенями плотно запечатаны. К ним присоединены отдельно упакованные блоки с бюллетенями под КОИБы (на них присутствует специальное нанесение).

Бюллетени для пробной печати и из забракованных партий сегодня были уничтожены в присутствии членов ЦИК Татарстана и журналистов.