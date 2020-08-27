«БИЗНЕС ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ»: эксперты оценили уровень взаимопомощи предпринимателей в период карантина

В условиях коронакризиса бизнес проявил исключительную корпоративную солидарность и создал множество проектов в поддержку более серьезно пострадавших коллег, преимущественно из сектора МСП. При этом ежиного координирующего центра не было и рядовому малому предпринимателю было достаточно сложно сориентироваться, где ему предлагают реальную помощь, а где под видом помощи пытаются продать услуги сомнительного качества.

К таким выводам пришли участники круглого стола «Бизнес помогает бизнесу», состоявшегося 27 августа на площадке «РИФ-онлайн».

Каролина Соколова, генеральный директор сейлз хаус «Эверест» (Национальная медиа группа) рассказала о проекте #немаловажный — в период карантина Национальная медиа группа предложила малым предпринимателям бесплатно разместить на своих ресурсах рекламные ролики. В итоге возможностью воспользовались более полутора тысяч предпринимателей.

Кирилл Кузьменко, руководитель сервиса поиска подрядчиков, исполнителей и специалистов в строительной сфере «СУБЧИК.РУ» рассказал, что старт проекту был дан в конце апреля, хотя изначально его открытие планировалось в июне — июле и задумывался сервис как коммерческий. Однако после начала пандемии инвесторы «СУБЧИК.РУ» приняли решение ускорить его старт и сделать свой сервис бесплатным. Он также подчеркнув, что в ближайшее время планируется сохранить социальную направленность проекта.

Учредитель и исполнительный директор коммуникационного агентства «Главный Советник» Борис Молодов рассказал о работе Антикризисного консультационного центра, предоставляющего бесплатные индивидуальные консультации пострадавшим от кризиса предпринимателям сектора МСП, и призвал деловое сообщество к более тесному сотрудничеству и более плотной интеграции уже созданных проектов. «Нужна единая структура, общий центр, который будет осуществлять помощь по многим направлениям», — заявил он.

Председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), генеральный директор PR News Лилия Глазова отметила рост запроса на этичность и социальную ответственность деловых коммуникаций. Согласно данным проведенного ее компанией исследования, нацеленность на именно такие коммуникации выросла с 17% в прошлом году до 36% в текущем.

Павел Гагарин, председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа», член генсовета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» отметил, что его компания на фоне карантина стала намного активнее участвовать в бизнесах своих клиентов, выступая не только в роли консультанта, но и в роли инвестора, рекрутера.

Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству ОПОРА РОССИИ со своей стороны отметил значимость качества взаимоотношений власти и бизнеса в такие сложные периоды.

Оценивая ситуацию с развитием взаимопомощи бизнеса, Артем Андросов отметил, что было создано достаточно много проектов такого рода, однако главная сложность состоит в том, чтобы довести до конкретного пользователя — предпринимателя.