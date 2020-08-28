Без «рогатого» транспорта: где еще, кроме Москвы, закрыли троллейбусы

В Москве фактически закрыта старейшая троллейбусная система страны. 25 августа 2020 года на линии вместо троллейбусов вышли автобусы и электробусы. Один троллейбусный маршрут в столице России все же останется — как заявил гендиректор «Мосгортранса» Леонид Антонов, «в знак уважения к этому виду транспорта». В целом же закрытие троллейбусов он охарактеризовал как «новую эпоху электротранспорта». Событие это вызвало волну критику, особенно среди урбанистов. Основная претензия — не только в самом закрытии, но и в том, что, по крайней мере первое время, многие маршруты заменили не электробусами, а дизельными автобусами, вредными для окружающей среды. Оценивать эти события мы не будем — но на их фоне решили вспомнить, в каких еще городах мира закрывали движение троллейбусов (в целом таких довольно много).

Париж: без троллейбусов с 1966 года

Одним из крупнейших городов мира, где троллейбус «был, но прошел», является Париж. В столице Франции этот вид электротранспорта появлялся аж трижды. Сначала троллейбусное движение во французской столице открыли в 1912 году — за 21 год до появления троллейбуса в Москве. Однако проработал он недолго — всего пару лет. С началом Первой мировой войны движение было прекращено. Затем он появился на парижских улицах вновь — уже в 1925 году, но проработал всего 10 лет — после этого такой транспорт посчитали нерентабельным. В период немецкой оккупации города, с 1943 года, троллейбусы вернулись, но в апреле 1966 года линии снова ликвидировали, с тех пор в Париже троллейбусов нет. Основную массу из последних троллейбусов перевели в Гренобль. На фото можно увидеть троллейбус Vetra 1958 года в 1965 году.

Берлин: троллейбусы разделились вслед за городом

Первая в мире система троллейбусов появилась в Берлине. Поначалу, правда, это были экспериментальные маршруты: в 1882 году троллейбусы появились в берлинском районе Халензе, в 1904—1905-м — в Йоханнистале, в 1912—1914-м — в Штеглице.

Однако основная история берлинского троллейбуса началась в том же году, что и в Москве — 1933-м. Тогда открыли движение между районами Шпандау и Штаакен. Дальнейшему развитию сильно помешала Вторая мировая война и последующее разделение Берлина. В результате этих событий в городе образовались две независимые системы. В обоих случаях впоследствии их заменили автобусы: в Западном Берлине — в 1965 году, в Восточном — в 1973 году. На фотографии можно увидеть один из первых троллейбусов «основной», еще общей системы — модель Büssing-NAG, в 1933 году. Отметим, что сейчас можно найти информацию о планах по возвращению в столицу Германии троллейбусов, но пока это остается лишь одной из концепций развития транспорта в городе.

Инсбрук: троллейбус как неожиданная альтернатива автобусу

Из европейских городов, где троллейбусное движение закрылось относительно недавно, отметим столицу Альп, австрийский Инсбрук. История этого вида транспорта тут прошла два этапа. Впервые движение запустили в 1944 году, эта система просуществовала более тридцати лет — до 1976 года. Считается, что троллейбус в Инсбруке появился из-за нехватки топлива для автобусов. Затем на 12 лет троллейбус исчезал из Инсбрука — причиной называлась дороговизна. Но в 1988 году этот вид транспорта появился снова. В этот раз троллейбус проработал чуть меньше 20 лет — систему закрыли в 2007 году. Примечательно, что, в отличие от многих городов, троллейбусы тут заменили не автобусами, а другим электротранспортом (судьба которого в городах России еще более печальна, чем у троллейбусов) — трамваем. В рамках модернизации трамвайной системы сначала закупили новые вагоны, а затем расширили сеть. Старые троллейбусы, 1992 года постройки, в 2007-м поехали в российскую Вологду (многие из них списаны в 2019 году). Как можно увидеть на фотографиях, в Вологде с троллейбусов даже не сняли рекламу тирольского горнолыжного курорта — в связи с чем они выглядели, мягко говоря, неуместно.

Пловдив: купить троллейбусы на 3 года

Одним из последних относительно крупных европейских городов, где не так давно было закрыто троллейбусное движение, стал болгарский Пловдив. Система здесь была открыта в 1955 году, но в октябре 2012 году ее закрыли. Сейчас сама система еще не демонтирована, в городе по-прежнему есть 21 троллейбус, но они не используются. В основном это — подвижной состав, переданный в 2009 году из бельгийского Гента (там система из одного маршрута закрыта в 2009 году) и швейцарского Санкт-Галлена (система работает до сих пор). С тех пор троллейбусы смогли проработать в Болгарии всего 3 года.

Вальпараисо: самые старые троллейбусы мира

Еще одна троллейбусная система, которая напрямую не относится к теме нашего обзора (так как работает и, вроде бы, не собирается закрываться), но которую трудно обойти вниманием — система в чилийском городе Вальпараисо. Сама она не представляет из себя ничего особо примечательного — открыта в 1952 году, вторая по возрасту в странах Южной Америки, действует один маршрут. Интересно тут другое — в городе около тридцати троллейбусов, 14 из которых построены в 1940—1950 годах и все еще эксплуатируются. На фото можно увидеть старейший троллейбус в мире, используемый в регулярных перевозках — Pullman-Standard 1946 года, а также салон немногим более нового троллейбуса — 1952 года.

Максим Матвеев