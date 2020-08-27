В Москве из-за ливня протекла крыша здания Третьяковской галереи — картины из Татарстана не пострадали

В Москве вчера из-за проливного дождя протекла крыша здания Третьяковской галереи на Крымскому Валу, в результате чего залы затопило. Однако картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана не пострадали, сообщили в Минкультуры республики.

Сейчас в «Третьяковке» размещена экспозиция произведений художников Серебряного века и русского авангарда из государственного музея изобразительных искусств Татарстана «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского», приуроченная к 100-летию ТАССР.

«По информации представителей Третьяковской галереи, уникальная коллекция не пострадала», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В самой галерее заявили, что выставка «Шедевры из Казани будет временно закрыта для проведения ремонтных работ в залах.

В открытии выставки в Москве принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов.