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Синоптики Татарстана предупредили о жаре до +28°С

05:34, 26.08.2020
Синоптики Татарстана предупредили о жаре до +28°С
Фото: tatarmeteo.ru

В среду в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +23°С до +28°С. В Казани прогнозируется от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах — 23—27 градусов тепла.

Общество Татарстан
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