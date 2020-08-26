Синоптики Татарстана предупредили о жаре до +28°С
В среду в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +23°С до +28°С. В Казани прогнозируется от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах — 23—27 градусов тепла.Общество Татарстан
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