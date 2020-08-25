МЧС Татарстана предупредило о тумане сегодня ночью

ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей республики о тумане сегодня ночью.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 22.00 25 августа до 21.00 26 августа на территории республики ожидается туман ночью и утром. Также завтра днем и вечером возможны грозы с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с.

Ранее синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, что в будние дни погода в республике будет жаркой, но в выходные резко похолодает.