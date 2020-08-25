В 2020 году в районы Татарстана по различным программам привлекут более ста медиков

Фото: Инна Серова

629 врачей и 136 фельдшеров удалось привлечь в Республику Татарстан в 2012—2019 гг. по различным программам, направленным на снижение дефицита кадров в медицинских учреждениях первичного звена, сообщил на брифинге в кабинете министров РТ министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

По его словам, обеспеченность кадрами медучреждений Татарстана на сегодня в среднем составляет 34—36 на 10 тысяч населения.

В 2020 году по программе «Земский доктор» и другим программам, нацеленным на привлечение медиков в медучреждения первичного звена, предполагается принять на работу еще 95 врачей и 12 фельдшеров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан закупил 23 тысячи доз пневмококковой вакцины.

