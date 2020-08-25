Президент Татарстана проведет совещание с крупными предприятиями

Сегодня, 25 августа, президент Татарстана проведет ряд совещаний с предприятиями — крупными налогоплательщиками. Об этом сообщается в плане мероприятий президента РТ.

Сегодня Минниханов проведет заседание совета директоров ПАО «Татнефть», а также заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На совещаниях обсудят итоги развития промышленности и исполнении доходной части консолидированного бюджета.

Также пройдет торжественный прием от имени президента республики и его супруги в честь лучших семей Татарстана.

Позже координационный совет в режиме видеоконференции обсудит подготовку к чемпионату мира по волейболу FIVB 2022 г. Совещание проведет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В мероприятии поучаствует премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Ранее Минниханов провел совещание по вопросам перехода татарстанских застройщиков на эскроу-счета.

