Минниханов проведет совещания с силовиками и строителями

В субботу, 18 июля, график президента Татарстана Рустама Минниханова включает в себя четыре совещания. Два из которых должны пройти по линии Минстроя РТ.

Так, Минниханов проведет совещание по вопросам перехода татарстанских застройщиков на эскроу-счета, сообщается на сайте правительства РТ.

Также он намерен обсудить строительство и реконструкцию объектов в рамках инвестпроектов.

Глава республики сегодня должен провести координационное совещание с руководителями правоохранительных органов Татарстана. Еще один пункт в плане указан как совещание у президента РТ.

Судя по аккаунту Рустама Минниханова в Instagram, его рабочий день начался около 7 утра. Именно в это время президент выложил традиционное фото из окна своего рабочего кабинета.