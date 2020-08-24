В Банке «Аверс» прошел «День первоклассника»

Фото: Ринат Назметдинов

Перед началом нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс», отмечающего в ближайшее время 30-летие со дня своего основания, прошел корпоративный праздник «День первоклассника», организованный для детей сотрудников Банка.

Праздник начался с принятия будущих первоклассников в «Школу будущих супергероев». Председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова пожелала будущим школьникам яркой и насыщенной событиями школьной жизни, полной увлекательных открытий, новых знаний и верных друзей.

Сюрпризом для ребят стал интерактивный квест от всемирно известных супрегероев, криошоу и небольшая экскурсия по зданию головного офиса Банка «Аверс». Будущим первоклассникам рассказали, что в конце XIX века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (в настоящее время здесь располагается головной офис Банка» Аверс», — прим. ред.) принадлежало Казанскому Купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии.

В завершение праздника детям были вручены значки супергероев и «Умный портфель», содержащий все необходимое для учебы в школе.

ООО Банк «Аверс». Лицензия №415 от 9.06.2014.

Партнерский материал

