ВСК реализовал возможность страхования сельскохозяйственных культур на портале «АГРОПЛАТФОРМА.РФ»
Возможность агрострахования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь реализована Страховым Домом ВСК совместно с метеорологическим ресурсом «Гисметео», которым ежедневно пользуются миллионы людей по всему миру, в том числе сельхозтоваропроизводители.
Предложение доступно на портале «АГРОПЛАТФОРМА.РФ» (12+), посредством которой осуществляется мониторинг погодных условий для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.
Страховые программы будут интересны аграриям, которые хотят защитить себя на случай гибели урожая сельскохозяйственных культур. Перечень рисков, которые могут повлечь утрату урожая, обширен и включает не только популярные, но и менее распространенные риски. Это могут быть опасные природные явления (аномальная жара или холод, град, половодье, частые дожди), карантинные и не карантинные болезни, действие вредных сорняков и насекомых, диких животных, птиц, стихийные бедствия, пожар. В перечне рисков также противоправные действия третьих лиц и даже падение предметов (например, летательного объекта), авария, наступившая не по вине страхователя и вызвавшая внезапное прекращение подачи тепла/воды, отключение электроэнергии.
Пользователи «Агроплатформы» могут выбрать подходящую программу страхования и оформить полис онлайн, в своем личном кабинете. Программа позволяет воспользоваться возможностью предварительного расчета стоимости: достаточно выбрать основные параметры (типы рисков, культуру страхования) при оформлении полиса.
Сервис, реализованный ВСК совместно с «Гисметео», не только упрощает оформление полиса страхования для пользователей «Агроплатформы». Он в первую очередь направлен на поддержку сельхозпроизводителей, которые сегодня особенно нуждаются в обеспечении страховой защиты.
Справка
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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