Главврач омской больницы пояснил, о каком «опасном веществе» заявляли ФБК

Главный врач больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский сообщил, что «опасный яд», о котором заявляли в ФБК, — это следы обычной промышленной химии.

«Могу сказать, что был взят не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Мы провели ряд исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках», — передает слова Мураховского ТАСС.

Мураховский подчеркнул, что данный компонент обнаружен не в крови или других биологических материалах, а на поверхности кожи или одежды.

Ранее представители штаба Навального в Омске сообщили, что жену оппозиционера не пускают к нему из-за обнаруженного в его организме яда, который опасен не только для Навального, но и для окружающих.

