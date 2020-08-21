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Одаренные дети смогут получить грант на 125 тысяч рублей

16:19, 21.08.2020
Одаренные дети смогут получить грант на 125 тысяч рублей
Фото: kzn.ru

На Едином портале госуслуг с 1 сентября появится сервис по оформлению грантов для одаренных детей. Подать заявление на грант в размере 125 тысяч рублей смогут школьники, которые имеют особые достижения в математике, информатике и цифровых технологиях. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Предоставление грантов ведется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Претендовать на грант могут как российские школьники, так и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом и включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Чтобы подать электронное заявление, нужно иметь подтвержденную учетную запись в госуслугах. Оформить заявку на грант может либо законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет. Сроки подачи — с 1 сентября по 10 октября 2020 года. Решение по выплате гранта примут до 1 ноября 2020 года.

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