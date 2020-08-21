В Татарстан «приехала» вакцина против гриппа

В Татарстан доставили партию вакцины против гриппа. Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев заявил, что это 15% от заявки. В ближайшие два дня поступившую вакцину развезут по заявкам, и с понедельника начнется работа.

«О каких-то масштабных действиях говорить пока рано. Надо дождаться, когда вакцины будет минимум 500 тысяч. И сейчас хотелось бы попросить руководителей предприятий, где занято более 10 сотрудников, вступить в активный диалог с сотрудниками ближайшей поликлиники и пригласить на предприятие мобильную бригаду медиков. Договариваться об этом надо уже сейчас. Вакцинация против гриппа будет бесплатной», — сообщил Абашев.

Про его словам, большая часть вакцины против гриппа появится в республике к 1 сентября: «Нам удалось убедить жителей Татарстана в том, что вакцинация необходима, фокус-группы показывают большую готовность к прививке, и запрос в поликлиниках растет — поэтому регионы борются за вакцины, и мы в их числе. Тем не менее до начала эпидсезона мы сделаем всю необходимую работу по вакцинации населения».

Напомним, что если если желающих сделать прививку от гриппа в Татарстане будет больше, чем запланировано, вакцину закажут еще. Пока что планируют привить 2 341 733 человека.

