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В Татарстане в пожаре погиб мужчина, год назад отказавшийся устанавливать пожарный извещатель

12:32, 09.08.2020
В Татарстане в пожаре погиб мужчина, год назад отказавшийся устанавливать пожарный извещатель
Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане мужчина погиб при пожаре в частном доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Вчера вечером в Мензелинске на улице Розы Люксембург загорелся частный дом. Пожарные обнаружили в одной из комнат тело 54-летнего мужчины, инвалида первой группы.

При этом площадь пожара составила всего один квадратный метр. По предварительной версии, все произошло из-за непотушенной сигареты. При этом в МЧС рассказали, что погибший мужчина год назад отказался установить у себя автономные пожарные извещатели, которые могли бы спасти ему жизнь, передает «Татар-информ». Он входил в список тех, кто претендует на бесплатную установку.

Ранее на базе отдыха Зеленый Бор в Лаишевском районе Татарстана загорелись три садовых домика.

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