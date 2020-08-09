В Татарстане в пожаре погиб мужчина, год назад отказавшийся устанавливать пожарный извещатель
В Татарстане мужчина погиб при пожаре в частном доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.
Вчера вечером в Мензелинске на улице Розы Люксембург загорелся частный дом. Пожарные обнаружили в одной из комнат тело 54-летнего мужчины, инвалида первой группы.
При этом площадь пожара составила всего один квадратный метр. По предварительной версии, все произошло из-за непотушенной сигареты. При этом в МЧС рассказали, что погибший мужчина год назад отказался установить у себя автономные пожарные извещатели, которые могли бы спасти ему жизнь, передает «Татар-информ». Он входил в список тех, кто претендует на бесплатную установку.
Ранее на базе отдыха Зеленый Бор в Лаишевском районе Татарстана загорелись три садовых домика.
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