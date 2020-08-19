Главред «Эха Москвы» прибыл на Куштау
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Instagram фото, сделанное на горе Куштау в Башкирии.
Ранее Венедиктов уже рассказывал, что во вторник планирует поехать в Уфу, чтобы взять интервью у главы Башкирии Радия Хабирова. Также он намеревался встретиться и поговорить с представителями Башкирской содовой компании и активистами, защищающими шихан от разработки.
Напомним, в минувшие выходные противостояние между представителями БСК, силовиками и эко-активистами достигло пика. Тысячи протестующих вступили в конфликт с полицией и силами быстрого реагирования. Десятки человек были задержаны, несколько участников стычки пострадали.ТехнологииМедиаОбщество Башкортостан
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