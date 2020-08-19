Новости технологий

08:46 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Главред «Эха Москвы» прибыл на Куштау

07:36, 19.08.2020
Главред «Эха Москвы» прибыл на Куштау
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Instagram фото, сделанное на горе Куштау в Башкирии.

Ранее Венедиктов уже рассказывал, что во вторник планирует поехать в Уфу, чтобы взять интервью у главы Башкирии Радия Хабирова. Также он намеревался встретиться и поговорить с представителями Башкирской содовой компании и активистами, защищающими шихан от разработки.

Напомним, в минувшие выходные противостояние между представителями БСК, силовиками и эко-активистами достигло пика. Тысячи протестующих вступили в конфликт с полицией и силами быстрого реагирования. Десятки человек были задержаны, несколько участников стычки пострадали.

ТехнологииМедиаОбщество Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем