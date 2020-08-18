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Туры в Турцию подешевели на четверть

14:10, 18.08.2020
Туры в Турцию подешевели на четверть
Фото: pxhere.com

Цены туров в Турцию с вылетами из Москвы на неделю в конце августа подешевели на четверть по сравнению с аналогичным периодом в середине месяца, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сейчас самый дешевый тур по системе «все включено» на двоих с вылетом из Москвы 22 — 28 августа можно приобрести за 31,1 тыс. рублей. На даты с 15 по 22 августа тур можно было купить за 40 тыс. рублей.

Отмечается, что на понижение стоимости отдыха в Турции повлияло сокращение числа отдыхающих с детьми в преддверии нового учебного года.

Напомним, в конце июля сообщалось о повышении цен в турецких отелях на 10%.

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