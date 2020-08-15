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В Минске завели уголовное дело на Цепкало

16:56, 15.08.2020
В Минске завели уголовное дело на Цепкало
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало подозревают в получении взятки. В отношении политика возбуждено уголовное дело.

О появлении такого дела рассказал представитель бывшего кандидата Алексей Урбан, передает «Медуза».

Напомним, что Цепкало не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь преследования. Фигурантами уголовных дел стали двое других кандидатов, которых считали перспективными: Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. По официальным данным ЦИК республики, выборы выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко. Однако многие граждане считают голосование фальсифицированным и уже неделю выходят на протесты, несмотря на жесткие действия милиции.

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