Казанская «Стрела» вышла в полуфинал Кубка России по регби

Казанская «Стрела» дома обыграла московскую «Славу» (14:13) в четвертьфинале Кубка России по регби среди мужских команд.

Подопечные Джей Пи Нила проиграли первую половину встречи со счетом 0:13. После перерыва казанцы не дали ни единого шанса сопернику и вырвали волевую победу.

Благодаря этому успеху, «Стрела» прошла дальше по турнирной сетку и теперь сыграет в полуфинале Кубка России по регби.

Подробнее о ходе встречи и комментарии главных героев матча можно почитать в материале «Реального времени».