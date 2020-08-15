Казанская «Стрела» вышла в полуфинал Кубка России по регби
Казанская «Стрела» дома обыграла московскую «Славу» (14:13) в четвертьфинале Кубка России по регби среди мужских команд.
Подопечные Джей Пи Нила проиграли первую половину встречи со счетом 0:13. После перерыва казанцы не дали ни единого шанса сопернику и вырвали волевую победу.
Благодаря этому успеху, «Стрела» прошла дальше по турнирной сетку и теперь сыграет в полуфинале Кубка России по регби.
Подробнее о ходе встречи и комментарии главных героев матча можно почитать в материале «Реального времени».Спорт Татарстан
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