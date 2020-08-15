Сегодня в Татарстане ожидаются дожди с грозами и до +19 градусов

В субботу, 15 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь, в отдельных районах сильный. Также местами в некоторых районах пройдет гроза, локально град. Утром в отдельных районах ожидается туман.

Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +14°С до +19°С. В Казани прогнозируется 15—17 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +14°С до +18°С.

