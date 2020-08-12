Минская милиция начала стрелять из помповых ружей по горожанам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минске милиция начала стрелять по гражданам из помповых ружей. Несколько выстрелов прозвучали во дворе одного из домов в направлении балконов.

На этих балконах стояли гражданские, которые криками пытались указать протестующим, куда им убегать от правоохранителей, передает «Sputnik Беларусь».

Ранее белорусский ОМОН уже открывал огонь резиновыми пулями по протестующим. Напомним, уже четвертый вечер подряд граждане Белоруссии выходят на улицы, чтобы выказать свое несогласие с официальными данными о результатах президентских выборов. Все четыре дня протестующих довольно жестко разгоняет местная милиция.

Из-за массовых избиений и задержаний сегодня минские медики вышли на акцию с призывом отказаться от насилия.