Прокуратура Татарстана проверит падение человека в ливневку в переходе казанской станции метро

Прокуратура Казани разбирается в том, как 31-летний мужчина провалился в ливневую канализацию в подземном переходе станции метро «Горки».

Проверка по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова началась после публикации истории в СМИ. Мужчина ночью шел со стороны улицы Мавлютова. На перекрестке улиц Танковой и Зорге увидел знак «Подземный переход». Решив перейти улицу под землей, он шагнул в подземный переход и провалился в незакрытую ливневую канализацию.

Выбравшись из канализации, казанец отправился в медпункт. Там стало ясно, что он получил травмы голени, брюшной полости, грудной клетки, плеча. Мужчина написал заявление в полицию, но после этого переход огородили лишь сигнальной ленточкой.

Прокуратура намерена выяснить обстоятельства произошедшего, его причины и условия. Надзорное ведомство даст оценку работе коммунальных служб, которые отвечают за этот участок, добавили в пресс-службе.



Отметим, что два года назад сочинском поселке Лазаревское погиб семилетний ребенок из Татарстана, провалившись после дождя в незакрытую ливневку. Потоком воды мальчика унесло в море.