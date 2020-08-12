Роспотребнадзор Татарстана требует, чтобы работники предприятий не переохлаждались

Роспотребнадзор Татарстана озвучил новые требования к работодателям о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ на 2020—2021 годы. Постановление главного государственного санитарного врача зарегистрировано в Минюсте и является обязательным к исполнению.

Основная мера профилактики по недопущению заноса болезни в организованный коллектив — утренний фильтр. Руководители предприятий должны обеспечить контроль температуры тела перед допуском на рабочие места (бесконтактным термометром). Обязательно отстраняются от работ лица, у которых выявлено повышение температуры тела или признаки респираторных заболеваний.

«В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует руководителям заранее подготовиться и обеспечить наличие бесконтактных термометров. Также руководителям рекомендуется обеспечить иммунизацию своих сотрудников от гриппа», — сказала заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

В Татарстане показатель иммунизации необходимо довести до 60%, то есть привить около 2,3 млн человек. Также ведомство требует от работодателей проработать вопрос того, чтобы сотрудники компаний не переохлаждались.

«Период гриппа и ОРВИ будет непростым, поскольку надо будет исключить микст-инфекцию, когда кроме гриппа человек заболеет еще и коронавирусной инфекцией. Поэтому надо принять меры, чтобы обеспечить сотрудников СИЗами, масками и перчатками. И об этом Роспотребнадзор тоже предупреждает руководителей: позаботиться нужно об этом сейчас», — отметила Авдонина.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на вопрос, какой должен быть коллективный иммунитет к новому коронавирусу, чтобы инфекция была по опасности как сезонный грипп.

