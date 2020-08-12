За сутки в Татарстане выявлено 29 случаев коронавируса, выздоровевших — всего четверо

За сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре человека госпитализированы в стационары, остальные лечатся на дому.

Итого в республике выявлено 5 959 случаев. Всего 4 человека за сутки признаны выздоровевшими. С начала эпидемии выздоровело 4 778 человек

В стационарах 39 человек подключены к ИВЛ.

Показатель по заболеваемости в Татарстане составляет на 100 тысяч 159,6.

Под наблюдением остаются 928 контактных лиц и девять прибывших из-за границы до момента снятия обсервационных мероприятий. Проведено за сутки 4 535 исследований (ПЦР), с начала пандемии проведено 506 тысяч. По статистике, охват тестирования составляет 119,6 на 100 тысяч населения.