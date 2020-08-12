Депутаты Казгордумы обсудят сегодня бюджет Казани на 2020 год и размер окладов госслужащих

Сегодня, 12 августа, в Казанской Ратуше состоится XLI сессия Казанской городской думы третьего созыва.

Она начнется в 10.00, депутаты Казгордумы обсудят ряд вопросов. Среди них: кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий районов города, бюджет муниципального образования Казани на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, а также размер окладов муниципальных служащих Казани, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат, порядка их осуществления, передает мэрия столицы Татарстана.