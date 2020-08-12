Минтруда РФ перечислило сферы с наиболее высоким риском увольнения

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В Минтруда РТ перечислили отрасли, в которых есть высокий риск потерять работу.

Так, наибольшая угроза увольнения грозит трудящимся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

Сотрудников отраслей логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, металлургии, напротив, ждет низкая вероятность сокращений.

В ведомстве отметили, что в настоящее время общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, что составляет около 217 тыс. трудоустроенных россиян. В министерстве пояснили, что в число людей, которые могут быть уволены, попадают не только те, кто теряет работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и те, кто попадает под технические сокращения (например, когда переименование отдела ведет к «увольнению» сотрудников отдела с прежним названием), пишут «Известия».

Ранее в Минтруда РФ разъяснили порядок перевода сотрудников на «удаленку».