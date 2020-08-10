Минздрав Татарстана: уже в августе начнется вакцинация от новых штаммов гриппа

Осенью происходит рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, отметил сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. «ВОЗ анонсировала, что будет грипп со штаммом А и B, от которого мы не прививались», — напомнил он.



В связи с этим вакцинацию от гриппа в Татарстане проведут уже в августе — причем вакцинировать будут именно от тех штаммов гриппа, о которых предупреждала Всемирная организация здравоохранения.



«Мы ставим задачу Минздраву и Роспотребнадзору провакцинировать 60% населения и 70—100% групп риска», — рассказал сегодня Садыков.

Вакцинация будет бесплатной, уточнил Садыков, при этом он исключил какое-либо принуждение со стороны медработников.